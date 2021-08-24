國內首度傳出接種高端疫苗後死亡的個案，居住在桃園市一名56歲陸姓網路作家，昨天打完高端疫苗，今天上午在家突然沒有呼吸心跳，陷入昏迷，家人發現後緊急打119求救送醫，不料送醫後仍宣告不治，當時在救護車急救的畫面也曝光。

打完高端疫苗猝死的網路作家 在救護車上搶救。

針對此案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應表示，初步認為有心肌梗塞的可能性，但因為是在到院前死亡，需要經由司法相驗，再由檢察官做相關判定，結果出爐判定死亡證明書後，才會比較清楚，但「我們不會因為這樣，而停止施打高端。」，他表示，作家本身有慢性病史，但從他個人的臉書來看，似乎施打完疫苗後的狀況都還蠻穩定的。

桃園青埔分隊分隊長林玪妙說明搶救網路作家情況 。

桃園青埔分隊分隊長林玪妙指出，消防隊接獲通報抵達現場時，家屬已在幫陸男實施CPR，後續由消防隊員接手處置，同時實施AED與進階呼吸道處置，過程中有做過一次電擊，送達聯新醫院後才交由院方接手處置

56歲的馬來西亞籍陸姓作家陸姓作家昨（23日）打完高端疫苗回家後，就表示身體有些不適，直到深夜還是睡不著覺，家人今（24日）早發現他遲遲沒有起床，進入房間查看才發現他已經沒有呼吸心跳。家屬表示，他是有高血壓的病史，並沒有其他的身體疾病。

另發言人莊人祥指出，昨天共有45件不良事件通報，分別是非嚴重不良事件有23件，死亡有2件，其他疑似不良事件20件，但稍早傳出的高端死亡通報個案並沒有列在2例死亡通報中。而高端昨天新增1例接種後非嚴重不良反應事件。