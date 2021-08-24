出身自澳洲的好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman），近日除了飛到香港拍攝全新影集外，還受邀登上澳洲時尚雜誌的封面，在公開的照片中妮可基嫚穿著深V禮服大秀火辣好身材，引起網友熱烈討論。

澳洲時尚雜誌《Marie Claire Australia》，近日為歡慶成立25週年，特別邀請同樣來自澳洲的好萊塢女星妮可基嫚擔任封面人物，而在公開的照片中，妮可基嫚穿上多套低胸華服展現凹凸有致的身材，其中一套造型更大方解放胸口，領口深V至肚臍的細肩帶設計使飽滿雙峰展露無疑，搭配連身短褲及蝴蝶結勾勒出的腰線，讓她一雙美腿顯得更加纖細修長，不少粉絲看了直呼「太逆齡了」、「好像少女」、「我永遠的女神」，照片也吸引超過41萬人按讚。

事實上，今年已54歲的妮可基嫚，出道時就以天使臉孔與180公分的高䠷身材風靡全球，為了維持火辣身材，妮可基嫚生下兩個可愛的女兒後，便十分控制飲食，除了只吃健康的食物外，她也盡量少量多餐，避免暴飲暴食的習慣，加上每天持續運動，讓她身材多年來都沒有太大的變化。

近日，妮可基嫚也搭乘私人專機飛抵香港，並砸下235萬元包下太平山豪宅，為接下來即將推出的影集「Expats」進行拍攝。雖然過程中，妮可基嫚的團隊因不用隔離遭到當地居民的反彈，但這些似乎都不影響她的高人氣。