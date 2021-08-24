味全龍「怪物新秀」徐若熙預計本周六先發，24日他先在二軍小試身手，以賽代訓用27球投2局、無失分；而統一獅隊首輪選進的投手胡智為也同日先發，但他僅投2.2局被敲6安失5分皆為自責分。

龍隊二軍今天面對富邦悍將二軍，龍隊推出徐若熙先發，他共投27球，其中17球是好球，面對8名打者，被敲2支安打、投出2次三振、1保送，無失分。

龍隊投手教練郭勝安表示，今天會安排徐若熙在二軍出賽，主要是他許久未出賽，利用實戰進行牛棚，「他預計周六先發，今天先在二軍出賽，他許久沒比賽了，讓他比賽一下維持手感。」之前徐若熙因發燒跳過上半季末最後一次先發。

另場統一二軍與樂天桃猿二軍的比賽，獅隊推出胡智為先發，但他在首局就碰上亂流，整整讓猿隊打了一輪，被敲5支安打、1保送，失掉4分，最終用49球投2.2局，被敲6安、投2次保送，失5分皆為自責分。

而中職二軍已於8月20日正式恢復閉門開打，本季二軍賽事皆安排於下午2點開賽。聯盟表示，本周起二軍賽事恢復轉播服務，因疫情影響固定轉播日程，8月24日至9月19日間共安排15場轉播賽事。