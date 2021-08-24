窗戶是住宅通風透氣的重要管道，從風水角度來看，對家人的運勢也有很大的影響。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，窗戶相對、窗戶大小不合適、窗對縫隙、窗對尖角都是不好的風水格局，會導致破財，甚至影響家人健康，因此一定要注意避免。

▍1.窗戶相對

住宅區的大樓往往比鄰而立，大樓與大樓之間距離很近，難免會形成窗戶相對的破財格局，如果屋宅內門窗也相對的話，破財更快。這種格局雖然有穿堂風，夏季涼爽，冬季換氣快，但門窗對開，氣流急速而過，風水上破壞氣場，健康上容易使人受涼，是不好的風水格局。

▍2.窗戶大小不合適

住宅的窗戶數量過多過少，或大小不合適，都不利風水。窗戶過大或太多，會難以形成穩定氣場，導致財氣洩露，使旺氣透窗而出，還會讓家人容易緊張、煩躁，不利健康，所以應避免在同一排有三個或三個以上的窗戶格局。如果窗戶太少或太小，會使穢氣堆積，很難排出，再加上長時間的光線不足，還會使居住者精神委靡不振、氣度狹小。

▍3.窗對縫隙

兩棟大樓如果間隔很近，中間將有一個巨大的空隙，如果家中正好有窗戶正對這個縫隙，看起來就好像憑空出現一把斧頭把兩棟樓砍開一樣，這就是所謂的「天斬煞」，會使居住者運勢不暢，財運低落，工作難以順心如意，還會影響家人間的關係。若想化解這種格局，可以在窗戶外掛上凸鏡，平時最好多用窗簾遮擋，並減少開窗的次數，即可降低影響。

▍4.窗對尖角

窗戶對著尖角形狀的物體，例如電視塔、教堂、電線桿等，都屬於尖角煞，容易引來血光之災。如果窗戶上有玻璃的反光照射，或窗外有路燈、電線杆或電塔的話，同樣對居住者健康不利，化解的方法是可以在窗外掛一把小劍，對著犯煞方向，則能緩解。

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