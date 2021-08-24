台北市衛生局今公布1例確診足跡，為案16040足跡，屬於新北市個案，22日確診，感染源尚待釐清，個案曾搭乘的公車已完成清消。

北市衛生局表示，個案曾在15日晚上10點05分從台北車站搭乘39號公車，在新北市三重區的龍門路口下車。

台北市衛生局公布案16040確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）
台北市衛生局公布案16040確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）
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