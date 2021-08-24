北市公布1確診足跡 曾搭這路公車橫跨雙北 將近半小時 16:062021/08/24 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公布1確診個案曾搭38號公車從北車到三重。(達志影像／示意圖非當事公車) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局今公布1例確診足跡，為案16040足跡，屬於新北市個案，22日確診，感染源尚待釐清，個案曾搭乘的公車已完成清消。 北市衛生局表示，個案曾在15日晚上10點05分從台北車站搭乘39號公車，在新北市三重區的龍門路口下車。 台北市衛生局公布案16040確診者足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） 老車噴新漆路上趴趴走中市議員要求徹查 交通局長：督促業者汰舊換新 雙北住院檢疫加嚴 入院後每7天快篩一次 #新冠肺炎 #台灣 #公車 #足跡 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 交通流量解封後暴增 新北籲多搭乘大眾運輸工具 12:132021/08/24 生活 大陸昨增35例確診 商丘個案曾8次核酸檢測均無感染 13:272021/08/24 兩岸 雙北14人赴花蓮法會1人確診 另13人完成採檢 16:032021/08/24 生活 苗栗縣警局協查非洲豬瘟 查獲2起疑似個案 14:592021/08/24 生活 北投竹子湖線首推3款限量套票 拍創意旅遊影片「最高可領5萬」 16:532021/08/24 生活 北市若2生確診 全校停課看狀況 04:102021/08/24 地方新聞 CNN：兩關鍵讓陸有機會成全球首個控制Delta國家 12:232021/08/24 國際 《類股》H2營運谷底復甦 觀光股強彈領攻 15:252021/08/24 財經 新北今起開放籃球場、公園涼亭 04:102021/08/24 地方新聞 北捷運量回升6成 達121萬人次 04:102021/08/24 地方新聞 《國際社會》單日確診再創新高 紐西蘭：未呈指數型增長 16:162021/08/24 財經 生活熱門新聞 新北首例！39歲男昨打高端今昏迷不治 衛生局回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 陸姓作家打高端猝逝 接種後曾到1地打卡：最後IG動態曝 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。