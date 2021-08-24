頑皮世界動物園原計畫今年自非洲史瓦帝尼引進包含18隻網紋長頸鹿，但由於史國並沒有網紋原生種，極可能涉及走私或非法獵捕，因此引起動保團體強烈關切，經雙方多次會面溝通後，頑皮世界動物園今(24)日宣步終止此次動物引進計畫，並持續贊助非洲保育工作，頑皮世界野生動物園、台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會今日發出聯合聲明，肯定園方決定與善意。

頑皮世界表示，新團隊自去年接手經營後，面對已經開業25年的老舊園區，就發現有許多地方需要改善，因此投入具體經費及人力，啟動園區轉型計畫，一年多來，建立專業動物醫院、改善軟硬體設施、提升動物福利有具體改變後，才啟動引進長頸鹿計畫。

頑皮世界表示，引進長頸鹿初衷，是觀察到非洲長頸鹿因為天然災害、人為獵捕，已面臨生存危機，加上南台灣緯度、天候與非洲相當，台灣社會、人文環境更佳，所以才計畫設立「長頸鹿復育基地」，以保種衛星族群，分散物種滅絕風險，而要維持族群永續健康，需有足夠的起始數量才能維持動物基因多樣性。

因此在建置檢疫環境、擬妥保育機制後，才正式依法向農委會提出申請，並計畫由非洲當地派遣具豐富經驗的獸醫、保育員隨行，常駐台灣和頑皮世界組成跨國照養團隊。

動保團體主張，一個推動保育與教育的動物園，不應維持搜羅更多物種藉以圈養展示的舊思維，野生動物經過長途運輸與檢疫等過程時會帶給動物的壓力緊迫，希望園方能在非洲協助野生動物的棲地保育，讓野生動物留在原棲地，而非引進到台灣。

在近一個月雙方多次的溝通與評估後，頑皮世界今天正式宣布，即使出發點良善，但如果外界仍有疑慮，就違背了成立「長頸鹿復育基地」的初衷，所以即使已取得輸入許可、並建置完成檢疫設施，仍決定即刻終止此次動物引進計畫，並將持續贊助非洲保育工作，希望讓野生動物在當地有更好的生存環境。

頑皮世界表示，照顧動物是一輩子的事，是責任也是使命，終止此次動物引進計畫，是轉型中的一個波折，但也因此有機會與動保團體當面交流，未來會持續精進園區和改善動物福利，和所有關心動物的遊客與朋友們共同成長、進步。