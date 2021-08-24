台新金(2887)今(24)日舉行法說會，台新金總經理林維俊表示，雖然五月中起台灣受到新一波疫情衝擊，台新金控上半年營運保持穩健，獲利成長較去年同期成長81.4%，在排除6月完成購併人壽及處分部分彰銀持股的影響下，該公司較去年同期仍有13%的成長，累積稅後淨利達129億元，每股盈餘為1.10元，股東權益報酬率15.97%，每股淨值則為14.41元。展望下半年，在疫苗施打覆蓋率持續提升、疫情趨緩逐步解封下，中小企業放款以及財富管理業務可望維持成長。

林維俊指出，台新金控上半年淨利息收入持續成長，年成長5.0%，而在證券承銷及經紀業務手續費收入倍增的強勁帶動下，淨手續費收入較去年同期成長15.9%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達9.8%，總存款餘額亦有7.6%成長，存放比為79.7%。在信用卡業務方面，特店家數已突破16萬家，維持市場領先地位，有效卡數亦持續成長近405萬張。在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務的月市佔率已於6月份登2.5%新高，上半年累計稅後淨利為8.3億元，年成長逾3倍。而在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第二季之資本適足率分別為126.9%及15.1%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1084.9%，授信資產品質維持良好持續較上個季度提升。

在海外佈局的進度方面，台新銀行泰國曼谷辦事處已於6月28日開業正式對外提供服務，而台新銀行納閩分行及吉隆坡行銷服務處，則待馬來西亞當地防疫管制緩解後，將可盡速開業，越南隆安分行仍持續申設中。此外，值得一提的是，新加坡分行於4月上旬獲新加坡金融管理局(MAS)同意開辦私人銀行業務，正式進軍新加坡個人金融市場。

林維俊也表示，台新金控已於6月30日完成併購保德信人壽，在8月10日獲准更名為台新人壽，昨(23)日也在台新人壽總部舉辦簡單隆重的揭招儀式，改掛上台新人壽的紅色招牌，對民眾提供保險產品與服務。林維俊強調，台新人壽已十度榮獲金管會認可的模範壽險公司，亦獲金管會公平待客原則評核列為前20%佳績，是優質的保險公司，將持續注入資源協助其產品研發及提升投資績效，在金控綜效發揮下，成長為全方位的保險公司。

至於各界關注的彰銀持股處分部分，林維俊則重申，台新已承諾金管會在6年內處分所有彰銀持股，並自6月份開始進行處分，亦不再對彰銀行使股利受配權以外的權利，未來將會以避免影響彰銀股價的方式，適時透過集中市場(含盤後鉅額交易或拍賣)、交換公司債或交換特別股等方式進行處分。