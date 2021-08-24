14歲陳姓少女20日被發現溺斃於新北市石碇區景美溪流域，24歲林姓男友遭「略誘罪」函送法辦，檢警今（24日）下午解剖釐清死因，家屬情緒激動一度衝向前要毆打林男，最後朝他用力推了一把，所幸被警方及時攔阻，檢警正進一步釐清林男與少女是否有發生性行為。

警方調查，陳姓少女父母離異，與父親同住於高雄市，曾有逃家紀錄，7月初與家人相處不睦再度離家出走，家人通報失蹤，陳女轉而北上投靠透過交友軟體認識的林男，1個月來同居在中和的出租套房。

2人19日下午2時許前往石碇區八分寮楓林橋下散步，林男不慎跌落水中，林女為搭救時反而落水，遭溪水沖走在景美溪上載浮載沉，林男被附近釣魚民眾救起，陳女則不知去向，警消20日上午尋獲陳女遺體。

檢警今（24日）下午解剖釐清少女死因，少女的父親、胞兄等家屬均到場，另外林男也被檢警通知到場，少女的家屬情緒激動先朝一旁的石柱用力槌了一拳後衝向林男，用力往他身上推了一把，所幸被檢察官、警方及時攔阻，未發生進一步衝突。