大陸女星鄭爽被前男友張恒踢爆「代孕棄養」，導致形象全毀重創演藝事業，甚至遭大陸國家廣播電視總局封殺，目前滯留在美國，22日迎來她30歲生日，以往都盛大慶祝的她，今年卻悄聲無息，連圈內朋友都毫無表示，只有香港導演陳嘉上獻上祝福。

鄭爽2011年曾和陳嘉上合作電影《畫壁》，還因此片獲得香港金像獎提名「新演員獎」，陳嘉上每年都會特別發文為鄭爽慶生，就算今年鄭爽因為代孕風波陷入低潮，成為人人喊打的對象，陳嘉上還是照樣獻上祝福，「又到了小仙女的生日。有錯盡快改過，別因一點坎坷而放棄正面。生日快樂，努力向前。」

陳嘉上獻上生日祝福。(圖/翻攝自微博)

事實上，以往鄭爽每年的生日都會開直播、生日會，28歲生日她在上海舉辦出道以來第一個生日會，還特別準備歌舞表演給粉絲，而29歲生日前一天，她還爆發了直播爆走風波，引起不小爭議，如今只有部分鐵粉祝她生日快樂，還傳出她現在在美國生活拮据，必須要靠朋友救濟，甚至喝自來水才能維生。

也因此陳嘉上的祝福就像是雪中送炭，引來不少鄭爽的粉絲留言感謝，「天哪……導演你這太有心了吧，真的感動到了」、「謝謝陳導還記得她」、「所有人都不敢替她說話，也只有導演了」，而目前鄭爽仍在美國打官司，預計9月1日線上開庭。