世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 於今（24）日公布，多人非同步神廟跑酷遊戲《幻影深淵（Phantom Abyss）》將進行首次的大型更新，內容主打豐富的全新遊戲內容及細節調整，讓玩家可以繼續在搶先體驗中盡情地探索各式神廟。此外，為歡慶遊戲重大更新，《幻影深淵》將進行為期一周的 75 折優惠，特價新台幣 366 元！

遊戲官方更新影片

在本次的更新中，遊戲將加入 28 個放置有陷阱的全新房間。

探險者們甚至將可能碰到狡詐的「旋轉」房間。

在本次的更新中，遊戲將加入 28 個放置有陷阱的全新房間，探險者們甚至將可能碰到狡詐的「旋轉」房間，身在其中的探險者們將在追尋聖物的任務中被完全反轉，甚至必須度過危險的廢墟、不安定的洞穴以及令人舉步維艱的煉獄。

冒險者鞭子現在也能夠獲得祝福。

最初能夠獲得的冒險者鞭子現在也能夠獲得祝福了，玩家們將能夠把他們最信任的工具留在手邊並消耗其他鞭子來強化它，它將是一個相對安全的選擇 ── 這把基礎的鞭子將不會因任何原因從你的列表中消失。

此外，在更新中還修正了網路連線問題、穩定後端程序，並為陷阱門、傳送點、背景枝葉和祕寶房間等視覺細節做調整與升級。

《幻影深淵》的搶先體驗將持續在 Steam 上進行，並陸續加入新的房間、陷阱、鞭子和更多遊戲元素。若想獲得更多遊戲資訊，敬請持續追蹤 遊戲官網 和 Devolver Digital (@devolverdigital) 的官方 twitter。