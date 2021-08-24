投資型保險商品之種類及費用結構有多種型態，且投資相關風險係由保戶承擔，金管會提醒，以「解舊買新」或「借舊買新」方式投保新保單，不僅可能無法獲得更好保障或投資效益，反而可能面臨更多風險。

投資型保單得連結標的包括共同基金、金融債券、公司債及結構型商品等，保戶需自行承擔連結標的價值下跌、流動性等多項風險，金管會表示，消費者在投保前應審慎評估保險需求以選擇適合之保單，尤其在決定連結複雜之投資標的前，需確認自己具備相關投資知識及風險承擔能力，勿受到高報酬率誘惑而連結不適合之投資標的。

金管會提醒，投資型保單本質為長期性保險契約，以「解舊買新」或「借舊買新」方式投保新保單，不僅可能無法獲得更好保障或投資效益，反而可能面臨更多風險，如舊保單可能因辦理部分解約（提領）造成保單帳戶價值不足致停效而造成保障中斷，另外購買之新保單初期可能須負擔較高之保費費用或解約費用，且附加之健康保險附約會有一定等待期間之保障空窗期等風險。

金管會並特別提醒高齡者，在面對招攬人員招攬投資型保險商品時，務必要確認自己是否仍有人壽保險或年金保險（如規劃到90歲才要開始領取年金，是否屬有年金保障需求，不無疑問）之保障需求，且應瞭解每年的壽險保障費用會隨年紀提高或保單帳戶價值投資虧損導致大幅上升，尤其切忌僅因期待投資報酬率可能優於銀行存款利率就決定投保，而忽略投資型保險商品具自負盈虧、且不保證投資收益特性。