澎湖縣警察局24日新任局長交接典禮，縣長賴峰偉主持，內政部警政署警政委員張春波監交，原臺中港務警察總隊總隊長陳宗能調任澎湖縣警察局長。

賴峰偉表示，卸任局長劉鴻烈任職期間負責盡職，並以「腳踏實地、使命必達」8字表達感謝及祝福。

尤其今年5月自防疫三級警戒工作啟動至今降為二級警戒期間，警察夥伴不分晝夜，全體總動員，舉凡機場及港口防疫檢測、居家隔離、社區監測通報採檢、外出戴口罩勸導及加強八大行業防疫措施，捍衛全民健康。

新任局長陳宗能，中央警察大學56期畢業，逢甲大學公共政策研究所碩士，歷任高雄市政府警察局六龜、旗山、小港、前鎮分局長、內政部警政署保六總隊、保七總隊主任秘書、保五總隊副總隊長及臺中港務警察總隊總隊長等職務。

賴峰偉期許新局長陳宗能就任後，為澎湖治安、交通、為民服務及防疫工作努力，做到最好最完美，營造縣民更安全的生活空間。

陳宗能表示，將與全體警察同仁共同努力，創造良好的治安、平安的交通、有善念的為民服務，心懷三大觀念「專業要強、服務要好、效率要高」，並以三大工作理念與警察同仁共勉：「以治安為本、 以交通為道、以服務為善」。