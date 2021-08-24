住在新竹縣新埔鎮的枋寮聯庄祭典區的劉阿爐（左起）、劉純燈父子，信仰虔誠，飼養神豬達702斤，24日完成秤重後公開展示。（莊旻靜攝）

住在新竹縣新埔鎮的枋寮聯庄祭典區的劉阿爐，15年前曾飼養神豬，今年輪值再度養神豬。（莊旻靜攝）

義民祭即將在周五迎來重要祭典，枋寮聯庄祭典委員會24日開始一連兩天為神豬比賽秤重，今年受到疫情影響，僅有22頭神豬過磅，結果25日將揭曉。蔡英文總統、行政院長蘇貞昌均會在27日參與義民祭典，不過因有人數限制，首次採取線上直播，25日還有豎燈篙、26日放水燈儀式。

受到疫情影響，今年義民祭典規模縮小，並限制人數參與。參賽的神豬數量也從15年前的171隻，銳減到今年的22頭，枋寮聯庄祭典委員會24日開始前往各信眾家庭，為神豬秤重，先用吊車為神豬秤重，再將神豬運到是先鋪好沙的地方安置，並灑水、以電風扇降溫，公開展示亮相。

義民祭典傳承百年，神豬展示也是過去民眾俗稱「看大豬」的民俗活動，不過隨著時代演變，加上動物保護意識抬頭，神豬飼養數量也逐年減少，今年5月19日實施三級警戒，當時無法預估義民祭典是否仍會舉辦，因此僅有22頭參與，不過預評有17頭神豬重量破1000台斤。

參與神豬比賽之一的劉阿爐、劉純燈父子24日秤重，飼養神豬達702斤，劉家慎重準備神豬展示，劉純燈表示，15年前枋寮聯庄為祭典區，當時曾飼養神豬獻祭，今年枋寮聯庄再次輪到，因此也再飼養神豬。

客家委員會主委楊長鎮也將出席義民祭典，廟方指出，廟內限制只能有100人在場，廟外廣場最多也只能有500人，但是信眾虔誠的心意不變，可以到祭典區內的15個奉飯點分流參拜。新竹縣文化局長李安妤表示，祭典當天上午10點到11點30分於縣長楊文科臉書、新竹縣ing、寶島神很大的臉書及Youtube等平台直播，當天義民廟外道路亦有管制出入。