新北市永和行政園區變更都市計畫案通過新北市都市計畫委會審議，新北市城鄉局表示，後續將提送內政部都市計畫委員會審議，並將接續啟動公辦都市更新招商作業，預計2024動工。

都更處指出，永和行政園區位於永和區公所周邊地區，面積約1公頃，包含永和區公所、永和警分局、消防局永和分隊、永和戶政事務所、圖書館永和分館與永和國父紀念館等行政機關。

不過範圍內多為屋齡近50年老舊建築物，辦公面積不敷使用且有結構不安全疑慮，加上開放空間與停車供給不足，全案將透過都市計畫變更調整容積率與容許使用項目，要求開發時應集中留設至少2500平方公尺街角開放空間並適當綠化，並提供至少100席停車位供地方民眾使用，除增加多元使用外，也提供整體公益性，成為兼具行政辦公、公益性與生活機能的複合式行政園區。

更新處表示，都市計畫審議期間，已陸續召開2次都市計畫委員會專案小組會議與相關公開會議，感謝委員們及在地民眾提供寶貴意見，後續將盡速提送都市計畫草案至內政部審議，同時將將接續啟動公辦都市更新招商作業，預計最快2024年動工，延續「新店行政園區」打造地區高品質環境。

除了永和區，市府同步推動土城、三重、新莊與樹林等地區行政園區繁星計畫，透過變更都市計畫與公辦都市更新雙管齊下，積極建構地方行政服務核心，垂直整合分散行政機關，重新規劃進駐機關與使用空間，打造一站式服務行政園區。