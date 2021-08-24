歌手？te壞特奪下第32屆金曲獎最佳新人獎，準外科醫師身分曝光後，遭台大政治系教授李錫錕質疑：「你放心給她開刀嗎？」這讓許多藝人發文聲援？te壞特，網紅「鬼才阿水」則怒嗆李錫錕：「你不行不代表別人不可以。」

?te壞特奪下新人獎後，透露通過國考成為準外科醫師，不露出真面目是希望做音樂時也能保有私生活，卻被台大教授李錫錕質疑「你放心給她開刀嗎？」對此，網紅「鬼才阿水」表示這種嚴重偏見，抹煞這些人背後的付出與努力，接著舉例「流行音樂教父」羅大佑、醫生世家出身的歌手張洪量，都是放棄醫生身分投入音樂圈，強調：「如今鼓勵多元學習的社會，為何要用著偏見、狹隘的眼光來看待這世界呢？」

鬼才阿水表示李錫錕昔日靠著學生團隊幫助，成就在網路上的聲量，粉專與影響力更是大幅度提升，不解轉戰網路發展的他，為何不能理解優秀的人能夠在更多領域發光發熱，接著反問：「難不成李錫錕投入選舉得票數極低，我們就要質疑他在政治教育中的成就嗎？我想不是的。」

鬼才阿水認自己為最典型的斜槓類型，坦言運作公司時曾遭外界質疑，但強調若社會要持續發展，應該要尊重包容不同聲音，最忌諱用自以為是的角度，甚至仗著年齡與社會地位，隨意對人指指點點，強調：「可以當一個平庸的平凡人，但千萬別抹煞別人的努力和付出，那只是再一次證明自己是平凡人而已，你不行不代表別人不可以。」