台中榮總24日分兩地、三場次為民眾打莫德納、AZ與高端等三品牌新冠疫苗。（馮惠宜攝）

台中榮總24日分兩地、三場次為民眾打莫德納、AZ與高端等三品牌新冠疫苗，台中榮總院長陳適安也到現場巡視，為參與的醫護、志工打氣。（馮惠宜攝）

高端疫苗8月23日開打，國內新冠疫苗接種也邁向新的里程，台中榮總24日分兩場地三場次為民眾接種莫德納、AZ以及高端疫苗三種品牌疫苗，單日施打量達7千人次，其中有人是接種第二劑，也有青壯年是苦等多個月才打到疫苗；台中榮總中榮家醫部部長許碧珊表示，希望更多人接種疫苗後，構築起台灣的群體免疫力。

台中榮總24日闢研究大樓專區為民眾接種新冠疫苗，動員300多名醫護、行政人員以及志工，同步開設12線進行大規模接種，並分兩地三場次施打，上午打莫德納疫苗4000劑、下午同場地打AZ疫苗3000劑，另一場地則在2：30後為民眾施打高端疫苗200劑，總計施打能量達7200劑，這也是3月開始新冠疫苗接種後該院單日施打最多人次，且將延續到本周五，都會以這樣規模為民眾接種。

台中榮總院長陳適安也到現場巡視，為參與的醫護、志工打氣，他坦言，過去協助疾管署或台中市衛生局預約接種，每每一開疫苗門診就被秒殺，從中也看見民眾的焦慮，因而希望能加快施打量能。

許碧珊說，台中榮總從3月開始到8月23日止一共施打新冠疫苗3萬3267劑，過去單日最高人次也只有1300劑，這次量能火力全開就是希望解決民眾的焦慮，也趕快構築台灣群體免疫力；她強調，面對Delta，無論接種那種疫苗第一劑後保護力會有3至5成，而接種兩劑後則提升為8到9成，因而呼籲民眾有疫苗就去接種，能完整接種兩劑就趕快去接種第二劑。