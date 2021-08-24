隨著時代的改變，每個時期愛用的打字方式也會不同，例如剛進入E世代的7、8年級生，當時就很愛使用火星文，如今這些字看在年輕人眼裡，反而代表老了。日前一名老闆表示，在與客人討論商品時，竟收到「3.-5.」的文字，讓他看了霧煞煞，而這種懶人打法曝光後，網友卻說現在很多人使用，也意外引發討論。

一名網友在Dcard發文表示，自己在IG經營一間小店，由於他們主要製作客製化商品，因此他們在顧客下單後，都會進行討論，但經常收到客人奇妙的語文輸入法，總是讓他看了非常頭痛，例如「ㄋ好，我想ㄇ這ㄍ商品」之類的注音符號文字。

除此之外，他們先前與客人討論商品寄出時間，對方卻回「還是要2.3.的時候，吃9.的早餐」、「時間改3.-5.不是12.-5.」，之後才知道「3.」、「5.」指的是時間「3點」、「5點」，顧客直接不打「點」，而是用符號「.」代替，讓原po無奈的說「這樣打字，真ㄉㄏㄇ（真的好嗎）？」。

不少大學生表示「很多人都這樣打欸！但我覺得沒差，看得懂就好」、「我也會這樣講時間耶！但如果是跟我媽傳訊息，還是會乖乖打3:00」、「我一直都打3點打成3.以為大家都看得懂，直到有次傳來給阿嬤才發現，好像不太好懂」、「我原本都打『2點』，但後來看我朋友打『2.』就突然覺得這樣好像挺方便的，後來我就也變成這樣了」。

不過也有不少人難以接受，「我很討厭用.替代點欸，因為閱讀起來超不協調的，但朋友有時候會這樣打，無奈」、「之前就有客人用注音文，打到我看不懂，害我直接說『你在打什麼，我實在是看不懂』，他才正常跟我說話」、「我只會跟一樣會打奇怪語言的朋友、家人這樣，跟不認識的這樣打，不尷尬嗎？」。

原po最後也回應，發這篇文並非要指責對錯，而是希望顧客下單後，能換位替賣家思考，畢竟他們是製作客製化商品，因此必須透過文字、對話及圖示，來完成客戶的需求，因此一個辭義都可能造成誤會，也希望網友們在與不熟的人溝通時，能不要使用自認應被視為正常的文字，「看到此文後能稍微多點同理心看待，在下一次以文字與非親友的對話過程能夠想到，也許對方不需要承受你的莫名奇妙語言，進而自動調節成正常模式，那麼這篇文就有意義了」。