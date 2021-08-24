因最新美國綜合採購經理人指數(PMI)為8個月低點，顯示經濟復甦不如預期，令投資人預期聯準會(Fed)可能推延縮減刺激措施，帶動國際金價重返1800美元大關，進而提振北市銀樓飾金賣價續漲約0.6%，為連續3個交易日上漲。

本日(8/24)台北市銀樓飾金賣價每台錢漲40元，報6340元；高雄市銀樓飾金賣價，報每台錢6390元。(商品行情網)