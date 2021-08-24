《商情》國際金價登關鍵位 帶動國內飾金連3漲 16:162021/08/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因最新美國綜合採購經理人指數(PMI)為8個月低點，顯示經濟復甦不如預期，令投資人預期聯準會(Fed)可能推延縮減刺激措施，帶動國際金價重返1800美元大關，進而提振北市銀樓飾金賣價續漲約0.6%，為連續3個交易日上漲。 本日(8/24)台北市銀樓飾金賣價每台錢漲40元，報6340元；高雄市銀樓飾金賣價，報每台錢6390元。(商品行情網) 《科技》SEMI：7月北美半導體設備出貨雙升 連7月創新高 《產業》工研院＋中油 發展創新5G銅箔基板關鍵樹脂原料 #飾金 #銀樓 #賣價 #國際金價 #每台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》旅遊股抬頭 歐股續漲 16:332021/08/24 財經 雲林咖啡生豆評鑑121樣本角逐18個獎 4參賽者抱走一半獎項 15:482021/08/24 寶島 《商情》SEMI：7月北美半導體設備出貨同比勁漲近50％ 11:442021/08/24 財經 《商情》黃金亞洲電子盤持高1800美元 10:532021/08/24 財經 《國際經濟》韓8月消費者信心 連2月下滑 11:102021/08/24 財經 劉德華唯一汙點 為評價低被封爛片道歉：眼光有問題 12:262021/08/24 娛樂 獎落三峽 威力彩27億元1人獨得 04:102021/08/24 財經焦點 經濟部力促工研院與中油合作開發5G創新樹脂原料 搶攻國際應用商機 12:002021/08/24 生活 拳擊女王陳念琴出關 竹市加碼獎勵金 16:372021/08/24 體育 聯亞批雙標 流病專家再轟食藥署外行 04:102021/08/24 焦點要聞 《商情》逢低買入 大阪橡膠反彈收漲 10:022021/08/24 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 外資狂砍百億 航運三雄只爽1天 他洩被大戶爛招玩壞了 - 要聞 外資看面板雙虎目標價 驚見新低 - 財經 - 工商 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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