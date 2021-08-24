聯嘉(6288)今天參加證交所舉辦的主題式業績說明會，總經理黃昉鈺指出，前7月營收僅成長13％，低於原先預期25％，預計第4季應可以恢復正常，也希望短期間每年營收及獲利重回25到30％的成長率。

黃昉鈺表示，聯嘉2017到2019年每年營收年增率都超過25％，但2020年疫情導致北美車廠關廠，影響營收，今年原本預計明顯加溫，但汽車電子材料缺料、運費增加，以及匯率衝擊，影響上半年營收、毛利率及整體獲利。

累計上半年營收18.3億元，年增23％，營業毛利3.78億元，年增20％，但毛利率20.65％，低於去年同期21.14％，業外匯率影響，稅後淨利0.18億元，每股盈餘0.1元。

在美國密西根新廠方面，目前已經有2條車用LED模組產線，第4季會再增一條產線，手上已經接到三個車款訂單，第4季開始量產兩款新車所需，2022年會有明顯貢獻。此外，第一期只能有七條產線，因應未來接單需求，第4季規畫第二期廠房。

聯嘉目前手上有19條SMT產線，年底增加到21條，每條產線一個月約貢獻2500～3000萬元營收，但還要看實際稼動率，目前訂單跟實際出貨都有差距，主要IC及電子元件供應缺乏，稼動率雖然8到9成，客戶取貨情況與預期約差異25～30％，希望到第4季可以恢復正常。

台灣總部2期新建大樓將以提升創新的LED封裝元件為主，車用光源模組為輔，以因應未來客戶長期訂單大幅成長的需求。預計於2021年底啟用，2022年貢獻營收。