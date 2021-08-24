國統(8936)下午舉行法說會，執行副總杜冠禎指出，2021年上半年EPS0.9元已逼近107年全年度，若照現在8月的情形來看，今年下半年要成長過上半年的機會很大，預期今年成績可望創造近5年最好的成績，至於2022年度，公司訂出的目標是希望能成長2~3成，但會做滾動式的修正。

原物料飆漲是否會侵蝕獲利？杜冠禎則說，幸運的是公司手上沒有低價的材料訂單會侵蝕獲利，手上的案子則因有物價調整，所以原物料飆漲沒有影響，現在想爭取的管材標案還能反映材料上漲，整體來說，原物料價格上漲的影響反而是正面的！

現前水資源受到全球的重視，杜冠禎說，未來3年會有很龐大的機會，公司將積極爭取可望陸續拿到能獲利的案子。政府為解決缺水問題，評做透過促參方與民間合作興建海水淡化廠，預計將在桃園、新竹、台中、台南、高雄等地推動五座大型海水淡化廠，杜冠禎指出，海水淡化廠，公司可以有工程收入(規畫興建)及經常性收入(操作營運)，將會努力爭取。

另外，為了水資源利用，基於一滴水用兩次的概念，把工廠排放的污水再處理成的再生水，是近年重視的新興水源。杜冠禎指出，政府的前瞻基礎建設水環境計畫-再生水工程公共污水處理廠再生水推動計畫，可爭取的案子包括桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用等。

今年台灣5月時缺水問題十分嚴峻，北水南調、南水北送還是中水北送南調，顯見強化區域調度將是未來的重中之重，才能降低缺水風險，經濟部水利署有諸多大型輸水幹管及備援管線工程，國統也都會積極爭取。