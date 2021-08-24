經濟部中辦副主任林春菊（中）、彰化縣副縣長林田富（左），與彰化縣政府經綠處長劉玉平等人，合力敲開冰塊為活動揭開序幕。（謝瓊雲攝）

好市抵家！邀請彰化知名傳統市場內的特色攤商實際進駐，透過線上直播讓民眾可以觀看製作過程。（謝瓊雲攝）

經濟部「臺灣市博會-好市抵家」策展活動全台9大場館，24日同步開展，中彰投館在彰化市武德殿前廣場開展。（謝瓊雲攝）

經濟部「臺灣市博會-好市抵家」策展活動全台9大場館，24日同步開展，中彰投館在彰化市武德殿廣場開展，彰化縣副縣長林田富與經濟部中辦副主任林春菊合力敲開冰磚為活動揭開序幕，並進行台灣市集榮譽會長頒獎，感謝傳統市場自治會長在疫情期間的付出與辛勞。

一起線上迺菜市場、迺夜市。場館內設置打卡點及交誼廳互動設計，讓大眾看見疫情下，公有市場、夜市等傳統市集的的升級與改變；特展以線上直播活動為主，介紹特色市集、攤位及限時優惠組，線上傳送新鮮食材及人情味。

林春菊表示，「市集新生活」策略從硬體的基礎環境改造、衛生安全升級、導入品牌設計概念，到線上買菜網，公私協力、讓傳統市場升級，中彰投館旨在宣傳「傳統市場，生活的百寶箱。

林春菊說，經濟部對傳統市集的經營一向非常關心，彰化市民權、華陽兩市場都有編列前瞻預算進行建物耐震補強；光民權市場工程總經費就高達6000多萬元；去年更協助增加經費改善排水道、地板，及通風設備等，落實防疫、避免疫情擴散。慘遭祝融的華陽市場重建升級，大幅改善動線與環境衛生，與民權市場雙雙成為經濟部認證的4興優良市集。

林田富表示，中彰投館由縣府與經濟部共同主辦，以玻璃屋方式呈現，邀請鹿港鎮第一市場、早市攤販集中場及彰化民權市場等市集內，共7家特色攤商進駐，民眾可透過粉專臉書直播觀看攤商現場製作過程；平時採靜態展出，亦開放民眾入內參觀，展期至9月19日。