中華電信日前獲國際權威測速品牌Ookla旗下Speedtest公布獲得2021上半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G)、「行動網路涵蓋第一名」(Best Mobile Coverage)兩個獎項，該測速機構於日前公布最新2021年7月全球數百萬實測分析數據，台灣行動下載網速提升至74.62 Mbps，中華電信以行動網速最高分再獲全台第一，引領台灣整體行動網速挺進全球前30名！

根據日前測速機構公布最新2021年7月全球數百萬實測分析數據，中華電信5G下載網速中位數(median download speed)達471.73Mbps，再度稱冠，是台灣唯一5G下載網速中位數超越450Mbps的業者，也代表多數5G客戶的實際體驗，於全球139個國家整體行動網速實測排名位居第26名。中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最佳涵蓋及最多基地台，並採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的工法，技術再升級，引領台灣行動網速往全球頂尖等級邁進。

當前中華電信5G基地台已建設超過9000座，將持續加量、加速5G建設，年底總建設量將可達12000台，並針對全台六都核心都會區、22縣市重要商圈、科學工業園區，大專院校、室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等重要交通樞紐之行動通信建設，皆有5G涵蓋，讓客戶體驗有感的行動網路品質。