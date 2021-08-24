隨著疫情趨緩、警戒微解封，許多民眾開始安排戶外活動，但要小心別被炎炎夏日曬昏頭了！台中市年近50歲的張姓婦人，日前特別揪團挑戰合歡東峰，原本開開心心去攻頂，卻曬得雙手通紅，還被朋友戲稱「美魔女變成紅孩兒」。醫師提醒，出門做好防曬工作，不但可免於曬傷，也能降低罹患皮膚癌的風險。

張姓婦人告訴醫師，她平日重視保養，成效也不錯，日前因三級警戒微解封，特別號召一群好友攀登合歡東峰，原本想說山區天氣比較涼爽，僅穿著T恤就開始攻頂，沒想到返家後，發現雙手、肩膀都曬得紅通通，甚至皮膚開始發燙、相當不舒服，只好不斷沖水、冰敷降溫。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹指出，每年夏天，門診都有不少因曬傷就診的患者求助，且其中有不少患者都因認為山上溫度涼爽、太陽沒有很大，才未刻意加強防曬工作，沒想到真的曬傷了，症狀輕的皮膚出現發紅、腫脹疼痛，嚴重者甚至會有水泡、出現發燒或休克等情況。

台中張姓美魔女揪團攀登合歡東峰，短短2小時竟將一雙玉手曬得紅通通。(亞大醫院提供／林欣儀台中傳真)

方心禹強調，高山區因空氣稀薄，紫外線過濾的效果較平地差，且根據研究，海拔上升300公尺後、紫外線強度平均會增加4％，若是在海拔3000公尺的山上、紫外線強度比平地高了40％，若未防曬，幾分鐘就可能將人曬傷。

方心禹說，夏日外出應準備好帽子、陽傘或輕薄的長袖長褲，同時選擇適合個人使用的防曬產品，可以降低曬傷風險。