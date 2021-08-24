苗栗縣公館鄉公所舉辦公館藝術文化節將從9月4日開始登場，公館鄉長曾美露歡迎大家參加。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉所舉辦的「公館藝術文化節」已邁入第6年，並已成為苗栗客庄年度指標性活動，今年的藝術文化節內容將結合陶瓷產業及客家等2大元素，包括眾人手作福菜、陶藝創作擂台等，手作福菜是以手工擠福菜來體驗作傳統客家福菜，陶藝創作擂台則讓愛陶者公開比畫陶藝，活動將在9月4日正式登場，公館鄉長曾美露歡迎大家共同來感受公館獨特文化之美。

公館藝術文化節首先登場的「眾人祈福菜」，歡迎全國各地的民眾一起來體驗客家傳統「擠福菜」，透過製作客家傳統食物，兼顧趣味與文化傳承，所謂的擠福菜，是客語中將福菜擠塞入瓶罐中保存的意思。「眾人擠福菜」將從8月24日中午12點開始受理網路報名，額滿為止。

另外，還有為了陶藝愛好者量身定製的「陶藝創作擂台」，擂台分為社會組及親子組，邀請全國各年齡層喜愛陶藝創作的民眾參賽，擂台並準備了獎金給表現優異，社會組及親子組各取前3名，授予獎金及獎盃，另有優勝3名可得獎牌一面。

公館藝術文化節除了可體驗各式活動，還有專屬「直播晚會活動」，為了配合中心中央流行疫情指揮中心防疫規範，晚會活動現場不開放民眾入場，將於9月4日晚上6點半至8點半在公館鄉公所粉絲專頁進行直播，全國民眾仍可以在線上一起同樂，直播現場邀請多組團體接連演出，包括客家歌手楊咩咩、客家樂團表演、魔術表演及在地藝文團體表演！公館鄉長曾美露歡迎所有的好朋友來到陶的故鄉公館遊玩，感受迷人的客家風情及陶甕之美。