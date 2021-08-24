關韶文受邀擔任台電節電大使。（台電提供）

關韶文與兩位節電大使-球星林宜暉、郭佳紋唱跳〈關關燈〉手勢舞。（台電提供）

關韶文受台電之邀為「節電 從我改變」活動演唱主題曲〈關關燈〉，今(8／24)與兩位節電大使-球星林宜暉、郭佳紋一同唱跳〈關關燈〉手勢舞。關韶文首次擔任帶動唱老師，表示：「今天跟兩位大使跳舞，發現他們第一次跳就上手，原本擔心他們手長腳長肢體會不協調，加上又是可愛的歌，很怕為難他們，沒想到他們一學就會！跳完最大的感想是，這個關關燈手勢舞老少咸宜、不分男女老幼、沒有年齡身高限制，大家都能跳！」他希望透過「關關燈手勢舞」的徵件比賽來讓大家更關注省電議題，「大家一齊邀請親朋友好友動起來！這樣就有機會能拿到10萬塊獎金！畢竟知道威力彩27億頭獎昨晚被人拿走，現在有這個能得10萬塊個機會，還不搶爆！」

關韶文受爸爸影響從小就有隨手關燈的好習慣，他說，爸爸是「關燈掌門人」，在家走到哪永遠「關」到哪，家裡的燈永遠不會開到全亮，「比如說我去洗個澡，房間的燈絕對不會是亮着，爸爸永遠想著要關燈！而且客廳中的吊燈上5個鎢絲燈泡永遠只會亮3個，剩下兩顆不見了就是被爸爸拿掉！所以每次在客廳我跟弟弟在客廳用電腦工作總覺得太暗，只好買一個小台燈來補強！」

他也因此從小就很會省錢，他分享，家中永遠總是用比抽取式便宜的捲筒衛生紙及平板衛生紙、燒開水用瓦斯爐取代比較耗電的熱水器，家中電器包括除濕機、冷氣、電風扇都是用了20年以上。他說：「爸爸對於生活開銷能省則省，是家中的嚴厲的『省長』，所以一直到現在我們家幾乎不用抽取式衛生紙，冬天如果想喝熱開水也沒辦法馬上喝到，電器則是到了我長大出社會有經濟能力後，才陸續幫家裡的電器換成新的變頻式。也因為家中很多冷氣、電扇不是變頻，所以我們記得我們家夏天也很少開這些電器，尤其是冷氣，感覺好像照著『三節』在開，一年開不到五次以上！關爸都說『心靜自然涼』！也因此我跟弟弟夏天常常在外面圖書館念書順便吹冷氣，晚上回家睡覺才開電扇！」

關韶文私下也很會省錢，「像是搭捷運轉公車那種12塊六塊錢的轉乘優惠，或是買便當時常會有那種50元雞排炒飯炒麵，加五塊可以再加一碗飯，因爲那個阿姨都怕男生吃不飽，所以我每次都會加五塊把炒飯外帶，隔天中午帶便當吃，能省錢又划算！」

他從學生時期就很留意美妝店的促銷，也會幫同學代購，累積會員點數，「我非常愛『加一元多一件』的促銷，所以我都會幫全班買化妝品，保養品、防曬等用品然後幫大家扛回學校，雖然多付出勞力，但無形之中就能累積會員點數，也能利用點數去換自己想買的東西。」也因為從小養成存錢習慣，加上上大學後獨自扛學貸，讓關韶文練就一身存錢好本領，23歲就存到一桶金，靠著記帳、研究信用卡、定存定額存錢＋投資三招讓他不僅是「超省一哥」，更是「存錢達人」！