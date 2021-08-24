台中市政府10年來補助17家公車業者高達260億元。台中市議會24日進行交通地政委員會審查，市議員張玉嬿議員等人提案，要求台中市逾齡市區公車汰舊換新案；召集人楊正中發現公車業者「魚目混珠」，把舊車重新刷漆當成新車違規上路要求交通局徹查。交通局長葉昭甫說，將督促業者汰舊換新。

市議員楊正中指出，截至2021年6月底，台中市市區公車核定路線從2011年的114條十年間成長至237條，營業家數也從2011年10家成長至17家，是全台最多客運業者營運公車的縣市，顯示台中市29區的市場大、補助多，業者爭食台中客運市場的意願很高。

楊正中發現路上時有部分公車是「老車噴新漆」，依然在路上趴趴走。依照台中市汽車客運業管理自治條例第十三條規定「市區汽車客運業者營運車輛車齡不得逾10年」。他要求交通局務必去盤點現有營運車輛，並徹查是否現有公車業者讓老車違規上路「以假換真」。

張玉嬿提案說，市區客運逾齡公車截至今年底共50輛，依舊在核定路線營運，建請市府依公車管理自治條例要求業者限期改善、汰舊換新，讓市民搭乘安全舒適的新公車。

交通局長葉昭甫強調，老舊公車汰舊換新還涉及中央補助款的問題，加上中央政策2023年全面公車電動化，現在業者要汰舊換新是要面臨是換電動公車或汽柴油公車，因兩者的車價落差相差十分懸殊，交通局會督促業者若公車已逾齡應加速汰舊換新。