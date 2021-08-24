利機(3444)今(24)日參加櫃買中心法人說明會，總經理張宏基表示，目前BT載板已經有客戶下單到明年，加上與客戶的互動中感受到驅動IC在下半年狀況還是很好，看好今年下半年獲利將逐季成長，未來利機將把營運主軸鎖定在通路代理、自有產品以及加值型轉投資三方並進。

利機第二季單季稅後盈餘2872萬元，季增加7%、年增加2%，累計上半年稅後盈餘5546萬元，每股稅後盈餘1.42元、較去年同期衰退6%，但仍創下歷史次高。

利機上半年營收占比分布大致為半導體封裝42%、記憶體/邏輯IC占比8%、LCD占比46%，其他則為3%。

利機營收為分為銷售模式和佣金模式，上半年銷售模式為87%、佣金模式則為13%，因為佣金模式為100%獲利，所以佣金模式的比重和毛利率呈現正面相關。

去年半導體行情火熱，利機似乎相對溫吞，張宏基表示，主要是因為記憶體載板相關產品線，去年主要客戶因為疫情衝擊，採取審慎保守的備料策略，從12周變成4周，一來一回差別達8周之多，影響到利機去年營運，尤其是去年第四季，但目前狀況已經改善，今年獲利將可以逐季成長。

張宏基認為，利機以代理起家，未來佈局期望朝向通路代理、自有產品以及加值型轉投資三方並進，目前通路代理仍是主要貢獻，上半年占比營收88%，加值型轉投資為12%，現階段自有產品仍在耕耘階段，包括靜電銀漿、奈米燒結銀漿以及機能紡織材料，目前占比營收極小，其中奈米燒結銀漿和第三代半導體、MOSFET(金氧半場效電晶體)更有直接關係，希望明年真正可以為公司創造營收、獲利。

利機營收大宗貢獻仍是通路代理，張宏基認為，利機看好新產品加入(OLED、均熱板)、BT載板需求雙軌(記憶體載板+邏輯載板)成長、半導體漲價等三大關鍵，將成為通路代理的成長動能，他更表示，BT載板已經有客戶下單到明年，且客戶端都非常樂觀，也將扮演下半年代理業務重要成長動能之一。

除此之外，面板業雜音導致驅動IC近期受到影響，張宏基表示，目前與客戶的互動中感受到，驅動IC還是供不應求，需求還是很強勁，加上漲價效應會在今年下半年明顯發酵，所以還是很樂觀看好驅動IC產業。