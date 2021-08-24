PCB廠定穎(6251)前7月合併營收為88.59億元，年增30.87%，受惠於汽車、顯示面板、儲存裝置等客戶需求強勁，定穎不僅第3季訂單滿手，能見度更已達10月，定穎表示，雖然出貨受到半導體短缺及Covid-19影響，樂觀正面看待下半年的營運狀況。

定穎今天參加證交所「2021年汽車供應鏈線上主題式業績發表會」，定穎近年來將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統，網通則是主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器等。

顯示面板、儲存裝置需求自第2季開始增溫，帶動定穎第2季業績重回成長軌道，單季稅後盈餘為1.52億元，年增46.15%，單季每股盈餘為0.55元，累計上半年稅後盈餘為1.69億元，每股盈餘為0.61元；累計前7月合併營收為88.59億元，年成長30.87%。

定穎表示，全球暖化、排碳目標、政策利多成為全球電動車三大驅動力，預計未來10年電動車的銷售數量將從2020年的250萬輛，增加至2030年的3110萬輛，年複合成長率達29%；目前定穎在新能源車產品包括：充電系統、蓄電池存儲系統、動力分配系統、配電系統及逆變器/轉換器/電源濾波器等；新能源車和燃油車皆可使用的ADAS產品則有輔助/自動駕駛控制單元、主動車距控制巡航系統、主動停車輔助系統、盲點/瞌睡/乘客偵測、雷達長/中/短距離系統、紅外線/超聲波系統、視覺/攝像頭系統及激光雷達系統等，在公司努力下，第2季汽車板佔比達50%，其中新能源車占總營收比重從第1季的10%攀升至第2季的12%，成為公司主力產品之一。

在顯示面板部分，定穎表示，公司面板應用包括：平板電腦、筆記型電腦、監視器、電視和車載等，除手機以外都有，目前傳統LCD因居家辦公成長，OLED用於電視也於今年第1季進入量產，至於MiniLED主要用於電競NB及電視，還在打樣認證的階段。

在網通產品方面，目前定穎5G網通產品包括：地面衛星接收器、小基站、光模塊等，地面衛星接收器已有小量產，其餘還在打樣認證階段。

定穎表示，產品技術持續往高階方向發展，若以技術類別區分為3階以上及Any layer HDI、高頻材料、厚銅等；若以產品類別來看分別為：ADAS、高階電動車、高階筆電、VR/AR/MR、微型基地台、地面衛星接收器、Mini LED等。

定穎第2季產能為335萬平方英尺，為因應客戶需求，定穎持續擴產，預計年底增加到360萬平方英尺；至於黃石二廠，主要建構高階製程，預計2022年第3季開始量產。