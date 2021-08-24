韓國股市24日大漲，主要受到半導體族群走高所激勵。最後，大盤收3,138.3點，漲48.09點或1.56%，漲幅創3個多月以來最大。同時，韓元與公債殖利率均雙雙上揚。

韓國最大集團三星24日表示，旗下包括三星電子等不同事業體，將在未來3年期間投資240兆韓元左右，約0.2兆美元，希望主要產品能在疫後，站穩全球領先地位。

三星電子與SK海力士各漲3.14%與1.94%，Naver也漲1.86%。同時，外資轉賣為買，買超1568億韓元，外資在過去11日都是站在賣超角色。

韓國央行24日最新數據指出，由於新冠疫情擴大，韓國8月消費者信心下降，並已是連續兩個月減少。同時，韓國央行於26日也要公布最新政策，並發表景氣相關看法。

目前，一美元可兌換1,165.6韓元，韓元升值0.69%。

韓國3年期公債殖利率上升4.9個基本點至1.437%，而10年期的也升4.9個基本點至1.935%。