在2020東京奧運羽球勇奪男雙金牌的「麟洋配」李洋/王齊麟，今天重返國中母校中山國中，出席羽球館落成暨歡迎儀式，受到校方、學弟妹熱烈歡迎，校方特地將新落成星耀樓的羽球館命名為「麟洋館」，希望藉兩人奧運金牌力量，勉勵年輕球員勇於懷抱夢想，朝著榮耀之路奮進，兩人今天也獲校方頒發傑出校友。

國內少有運動場館以運動員名稱命名，之前最著名的就是台北市立大學天母校區的「詩欣館」，是為了表揚畢業校友、2004年雅典奧運跆拳道金牌女將陳詩欣，如今國內新一代「黃金男雙」李洋/王齊麟也有相同禮遇，李洋表示真的非常榮幸，從沒想過有一天跟國中同學王齊麟的名字，能一起出現在學校場館名稱，王齊麟也有同感，直呼：「太不可思議了！」

中山國中是國內學生羽球名校，也是羽球國手搖籃，李洋/王齊麟兩人於校隊時期，由陳金文、鄭俊逸、謝孟宏3位教練指導，兩人為回饋母校盡一份力，捐贈250打羽球給校隊使用。

除了李洋、王齊麟，參加今年東奧男單的「羽球王子」王子維也是傑出校友，王子維曾於2017年台北世大運獲得男單金牌，這次新大樓羽球館落成，提供中山國中羽球校隊更優質訓練場地，李洋表示，希望學弟妹們可以在「麟洋館」獲得更好的照顧，為國內比賽好好備戰、爭奪佳績；王齊麟補充，好的場地對球員來說真的很重要，勉勵學弟妹們學會享受比賽，面對每場賽事都能像他和李洋一樣，抱著挑戰者心態去爭取勝利。

李洋(左5)、王齊麟(左4)回到母校中山國中，獲頒傑出校友。(北極熊羽球提供)