運安會昨日公布4月2日台鐵太魯閣號事故事實資料報告，其中47名死亡乘客有30人是買站票，比率高達64％，引發熱議。交通部長王國材表示，待EMU3000新城際列車陸續交車後，東部運能提升，將考慮朝東部普悠瑪號、太魯閣號不賣站票，或前面車廂不賣站票的方向研議。

上月30日台鐵局首批EMU3000新型城際列車抵台，當時王國材親臨花蓮港視導列車卸船作業，並表示EMU3000是台鐵局「10年購車計畫」的主力車輛，未來將優先投入東部幹線疏運，總計538個座位，比普悠瑪號及太魯閣號等現有車種372個座位，增加4成以上。

當時王國材已說明台鐵不再買傾斜式列車的原因，主要是過去受限東部地形，東部幹線的曲率半徑不足，邊坡環境也不佳，因此購買傾斜式列車來克服；但交通部未來將有20多處的截彎取直工程，讓「車子好，路也好」，真正給東部民眾一條舒適、安全的回家路。

王國材今日表示，根據交通部初步規畫，新城際列車EMU3000載客量比普悠瑪、太魯閣多4成，因此考慮東部朝不賣站位的方向規劃，又或是普悠瑪、太魯閣號行駛東部幹線時，不賣站票或前面車廂不賣站票。因為昨日運安會報告中也發現，約82.1％傷亡人員集中在車頭的第8至第5車。

不過交通部強調，詳細規畫尚待台鐵局研究評估提出。