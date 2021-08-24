霧峰舊正棒球園區，完工後已使用2年，有多項缺失，需進行第二期改善，其中通過球場的圳溝有安全疑慮，急欲遷移改善。（黃國峰攝）

2019年底投入兩千萬興建完成的霧峰舊正棒球園區，近年舉辦多項棒球賽事，防護、照明與排水等多項設施不足之處，也漸漸浮現，台中市立委張廖萬堅24日邀集教育部體育署、農委會農田水利署及中市府運動局等相關單位前往會勘，達成爭取800萬改善經費共識，讓園區硬體設施更加完善。

立委張廖萬堅指出，「舊正棒球園區」是霧峰的第一座棒球場，是經三年的努力爭取1千2百萬的經費搭配市府自籌款，共斥資2千萬打造，於2019年底落成啟用，但當年因經費仍不足，加上近年有不少賽事在此舉辦，發現規劃不盡完善，不少問題凸顯出來，如照明設施、排水設施、軟護墊、看台區、計分板、排水、圳溝，都還不完善，需進行第二期工程改善。。

光復國中小校長洪瑞濱表示，這個球場已使用2年，問題也陸續浮現，包括護墊、夜間照明、排水系統、尤其是通過球場的圳溝有安全疑慮，需要急欲遷移改善，看台設施也才能進行，感謝2位委員來幫忙，希望中央與地方能配合，讓球場獲得改善，讓選手們更安心的來訓練。

台中市議員林德宇表示，會勘發現除了防護墊、夜間照明及計分版等球場設施外，整個園區周邊的水利排水工程亦應優先同步進行，園區的排水問題不只會造成球場的安全疑慮，更嚴重影響到鄰近農田的灌排，所以這次改善計畫應畢其功於一役，將新增球場設施及園區排水工程改善一併納入，核定後一起施工。

教育部體育署專委周國金指出，原計畫含照明設備、防護墊與看台設施，皆屬體育署運動發展補助之範疇，若有排水設施需求，可一併納入整體規劃中修正後提報，我們會請專家學者來共同協助研議，待收到改善計畫後將盡速來審議，讓基層運動有更好的資源挹注。