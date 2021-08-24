台南市議會24日下午召開程序委員會，除確定9月1日起將在新營民治議事廳召開第3屆第9次臨時會，也編審市府18件提案，含16件墊付款案，預算共1億1090萬4000元，全部列入議程提請大會審議。

市議會第9次臨時會第1次程委會由議長郭信良主持，委員李中岑、蔡育輝、林志展、李宗翰、周奕齊、吳禹寰及盧崑福等議員出席，市府由副市長趙卿惠、秘書長方進呈率相關局處首長列席。

會中首先審定臨時會議事日程草案，確定會期從9月1日至10日於新營民治議事廳召開，期間將聽取審計部台南市審計處總決算審核報告、聯席審查109年度台南市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告、「蘆竹溝反對設置太陽光電請願案」專案報告、聯席審查等議程。

程委會也針對市府提案進行審查，含決算審核報告1案及16件墊付案在內的18案，墊付預算總計1億1090萬4000元，全部列入議程提請大會審議。