T1 League選秀首輪指名的射手謝亞軒，今天(24日)正式加入新北中信特攻籃球隊，他向所有支持球迷喊話：「或許有人對我的表現打上問號，我將透過T1舞台證明自己的能耐！」

謝亞軒是新世代受矚目的射手之一，過去在籃球名校能仁家商和健行科大都是得分主力，層獲選109學年度UBA人氣王，今年6月出征亞洲盃資格賽，對中國大陸隊單場猛飆7記三分彈，豪取25分投出火燙身價。中信特攻擁有這名新生代頂級射手，替打造「新黃金世代」的建隊目標立下良好基石。

中信特攻總教練李逸驊分析，攤開大學層級球員名單，謝亞軒無庸置疑是最頂級的射手，「亞軒在場上帶來的得分能量無庸置疑，我期待他未來能成為陣中最穩定的火力輸出，無論遇到什麼狀況，他都有跳出來穩住局面的能力。」

而得知謝亞軒是中信兄弟「大師兄」林智勝的鐵粉，中信特攻球團在雙方簽約這天，還特別安排驚喜橋段，請林智勝以神秘嘉賓透過視訊精神喊話，「大師兄」溫馨喊話：「我們在同一個集團，以後就是家人！你的約簽下去以後就是職業球員，要以身作則，用實力贏得大家尊重才是真本事！」

有了偶像的勉勵，謝亞軒將更堅定從T1踏出職業生涯第一步，從隊友、教練、環境到聯盟通通都是嶄新開始，除了得分火力全面進化，更朝頂級「3D(以三分球和防守為主要任務)」球員的目標前進，「以前『防守』不是大家從我身上看到的焦點，但加入中信特攻，我會拿出更具侵略性的防守態度，請大家期待『謝亞軒2.0』！」

「大師兄」林智勝（左）擔任神秘嘉賓向謝亞軒信心喊話。（中信特攻提供）