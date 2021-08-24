民進黨提出擱置該案，引發國民黨抗議，議長曾麗燕只好先喊出休息5分鐘，與藍綠黨團總召溝通。（柯宗緯攝）

高市議會今天第四度流會。（柯宗緯攝）

高市議會今（24）日下午展開「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」報告，召集人陳麗娜細數調查內容約1小時，引發綠營不滿，最後民進黨市議員邱俊憲提額數問題，因不足法定開會人數流會，這也是上周以來第4度流會。

陳麗娜今鉅細彌遺報告氣爆善款調查內容，花了逾1小時，議事廳內不少議員不耐，議長曾麗燕也忍不住說「報告裡面都有資料了」，提醒陳講重點即可，國民黨高市議員邱于軒則主張應該給予時間說清楚報告內容。

陳麗娜報告後，民進黨總召鄭光峰提出擱置該案，引發藍綠交火，鄭光峰表示，希望報告能容納不同政黨聲音，地檢署也簽結沒有起訴，建議先擱置該案，若有新的事證再討論。藍營則抗議擱置，曾麗燕只好先喊出休息5分鐘，與藍綠黨團總召溝通。

陳麗娜認為，今天調查小組好不容易花了1年時間調查，希望今天報告順利圓滿，如果有不圓滿之處，其他議員可以另外再成立調查小組，希望讓調查報告今天結案，公告給所有市民朋友，堅決不同意做擱置。

邱俊憲則提出額數問題表示，在場每個議員很多不同意見，今天看來沒有共識。民進黨高市議員高閔琳也認為應該先處理額數問題。議事小組現場具名清點人數後，總計只有27位出席，不足法定開會人數，最終散會。氣爆善款專案報告仍無法正式結案公告。

今天民進黨市議員擬參選人黃偵琳、洪村銘、蘇致榮、黃彥毓、陳慶鴻也集結起來，前往高雄市議會向國民黨表示不滿，認為高雄市議會已經連續3天因國民黨以清點人數的名義，在人數不足的情況下，導致議會連續3次流會，多筆市政預算延宕無法審核，總計下來共有約18.7億的計畫還躺在議會。