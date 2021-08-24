桃園市街頭藝人推出甄審制已有15年，每年吸引各縣市喜愛街頭演出的優秀人才報考，目前累計有821組街頭藝人領有證照，不過因應全台街頭藝人審核制度陸續改為登記制，桃園將於9月1日起從報考審核改為免試登記，讓街頭藝人展演回歸市場機制。

市府文化局表示，9月1日正式開放桃園市民登記申請街頭藝人，只要年滿16歲、具專長技藝及表演熱忱皆可登記，登記類別分為表演藝術類、視覺藝術類及工藝藝術類，費用200元，持身心障礙及低收證明者免費，有效期2年，完成登記及繳納費用後，即可從線上系統下載列印街頭藝人證，持證可至桃園各展演點申請演出。

市府文化局表演藝術科長楊宗哲說，舊有的821組街頭藝人，只需上網確認資料正確無誤，即能獲得新證照，不需再繳交200元的費用。另外，改制後也將不再有團體證的區別，街頭藝人可自由組成團隊演出，增加組合的彈性空間。

受疫情影響，文化部提高防疫標準，規定街頭藝人演出時要和觀眾間隔3公尺、觀眾之間則要隔1.5公尺，楊宗哲坦言，執行上困難重重，因此目前桃園尚未開放恢復街頭藝人表演，若街頭藝人因演出場次減少導致收入銳減，可向文化部提起個人類紓困，以度過難關。

先前有提出北北基桃合作方案，只要在其中1個縣市登記，就可到其他合作縣市的街頭藝人開放場地申請演出，楊宗哲表示，桃園街頭藝人展演空間目前有117處，北北基約有400處，若能成功結合對街頭藝人來說有大助益，正在朝這方向努力，確定談成後會再向民眾公告。