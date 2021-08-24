想入手5G手機一定要選最貴、採用最新晶片的嗎？根據Speedtest最新公布的台灣行動網路與固網測速報告，測速結果恐怕跌破你的眼鏡！

根據Speedtest最新公布的台灣行動網路與固網測速報告（7月份成績），從電信商表現來看，中華電信以471.73 Mbps的5G下載速度中位數寫下紀錄，是四家提供Sub-6GHz 5G服務（亞太電信Sub-6GHz頻段與遠傳共頻共網）的業者中表現最亮眼的。

另外，Speedtest也公布了一些很有趣的統計結果。其中以單一手機的測速表現來說，Sony Xperia 1 II 5G(搭載Snapdragon 865晶片）以235.44 Mbps奪下冠軍，5G下載速度狠甩同榜競爭的四款手機（iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro 5G、Galaxy Note20 Ultra 5G、Galaxy S21 Ultra 5G）。以手機品台來看，Sony雖然推出的5G手機不多，但是在5G實際的表現上，卻相當可圈可點，高貴的價格，看來能撐得起很實在的表現。

而以手機品牌平均的表現來看，又有很有趣結果。以平均下載速度來說，蘋果（Apple）奪下第一。OPPO、三星、華碩、小米則依序排在後面。蘋果、OPPO以及三星的手機下載速度都平均在70Mbps以上，競爭相當激烈。

Speedtest 2021/7月測速報告：單一手機下載速度榜Sony Xperia 1 II 5G奪冠。（摘自Speedtest官網）

Speedtest 2021/7月測速報告：單一手機品牌下載速度榜Apple奪冠。（摘自Speedtest官網）

該網站也進一步公佈了，究竟哪一款基頻晶片（baseband）的平均下載速度最亮眼，結果可說是相當出人意料。結果竟然是整合X52晶片的高通Snapdragon 765G的平均下載速度最快，達到206.78Mbps。高通Snapdragon 865 5G以及高通Snapdragon X55晶片（應是指搭載蘋果A14系列晶片的機種）則分別為第二、第三名。高通Snapdragon 865 5G外掛的基頻晶片就是X55，從測速結果來看，似乎整合成SoC還是在測速上有更好表現；令人跌破眼鏡的就是，搭載X60基頻晶片的Snapdragon 888晶片，也就是2021年安卓旗艦最高階晶片的它，瑾跑出第四名的位置，小贏中階晶片Snapdragon 750G 5G（使用的也是X52 5G晶片）。

而以台灣主要都市的行動網路表現來說，以平均下載速度來看，台北市的網速最快，贏過台中、新北市、桃園以及台南。不過嚴格來說，這幾個主要都市的上網表現都在伯仲之間。

Speedtest 2021/7月測速報告：以手機基頻晶片來看下載網速，高通驍龍765G奪冠。（摘自Speedtest官網）