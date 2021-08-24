台灣民眾黨立法委員高虹安24日偕同財團法人消防發展基金會，為在桃園機場第一線服務的聯新國際醫院，捐贈醫療等級防護衣及隔離衣，希望透過捐贈防疫物資裝備，為國境疫情管控盡一分心力，也希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業單位共襄盛舉。

高虹安24日中午到桃園機場，捐贈防疫物資裝備，包括300件的防護衣、300件的隔離衣、還有300個N95口罩，給聯新國際醫院，協助醫護人員在執行相關防疫作業能無後顧之憂，為全國同胞還有疫情管控盡一分心力。

高虹安說，雖然國內本土疫情受到控制，每天增加的確診案例逐漸趨緩，但國內的疫苗覆蓋率還未達到群體免疫效果，現在的重責大任就擔負在機場邊境防護上，只有在邊境防護守得好，同時提升疫苗到貨率讓國民的施打提升，才有辦法迎來正常的社會跟經濟運轉。

台灣民眾黨立法委員高虹安（中）24日偕同財團法人消防發展基金會，為在桃園機場第一線服務的聯新國際醫院，捐贈醫療等級防護衣及隔離衣，希望透過捐贈防疫物資裝備，為國境疫情管控盡一分心力，也希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業單位共襄盛舉。（陳麒全攝）

她談到，這次捐贈的防護衣、隔離衣都是一次性的拋棄性物質，這些防疫物資不但珍貴，消耗量也大，因此絕對是機場第一線人員面對疫情及確診風險的利器，透過防疫物資的提供，也能提升邊境管制檢疫人員的安全。

聯新國際醫院首席副院長許詩典表示，許多人不了解原來台灣還有邊境醫護人員，聯新國際醫院是防疫國家隊的一環，肩負著防疫跟救護的重責大任，工作相當的辛苦，透過這些物資的提供，對於相關工作的進行更是有相當大的幫助。