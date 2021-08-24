受疫苗接種樂觀進度影響，那指隔夜創歷史新高，華爾街股市齊揚。港股接續昨日氣勢，周二開高走高，交易所總成交金額為1718億港元。

周二香港恆生指數收漲618.33點或2.46%，為25727.92點。國企股(H股)漲283.12點或3.21%，為9098.68點。

科技指數大漲7.06%；網路平台經濟大咖皆上揚。阿里回彈上漲9.1%，全面收復昨日失土；美團上漲12.8%，為漲幅最大藍籌股；嗶哩嗶哩漲10%；快手漲15%。

騰訊上漲8.8%，報472港元。騰訊連三日回購自家股票，23日再花費1.01億港元回購23萬股，每股回購價在432至443.8港元間。

京東大漲14.9%，報280港元。京東上季營收年增26%；淨利卻下滑，年減22%；淨利潤率並下降到1.8%。

零售業務表現穩健，物流則轉為虧損。

京東系全面上升，京東健康漲14.5%；京東物流漲7.2%。

藥品股大漲4.72%。諾輝健康漲15%；醫渡科技漲8.7%；百濟神州漲8.7%。

博奕股亦出現彈升。永利澳門漲11%；澳博控股漲12%；金沙中國漲8%。