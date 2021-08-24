紐西蘭央行副總裁霍克斯比（Christian Hawkesby）周二接受媒體訪問時表示，上周央行維持利率不變，主要因為在該國進入封鎖當天，很難向市場傳達升息理由。他並透露決策者本來考慮升息兩碼（50個基點），而未來的政策決定未必與防疫封鎖相關。

受此談話激勵，紐西蘭元延續近來的升勢，盤中報一紐元兌0.6932美元，創下一周新高。

紐西蘭央行上周本已準備好要調升基準現金利率，但由於該國出現了6個月以來第一個新冠病毒本土感染病例，該央行轉而維持基準利率不變，仍為歷史低點0.25%。

霍克斯比周二表示，並不是疫情阻止了我們升息，主要還是傳達我們的政策舉措的時機，因為8月18日剛好是紐西蘭進入封鎖當天。

他表示：「升息50個基點，肯定是我們積極考慮的選項」。

紐西蘭周二公布的新冠病毒單日新增病例創下2020年4月來新高，但當局表示，今人慶幸的是確診數並未呈現指數型增長。

霍克斯比表示，疫情的發展未必是央行首要的考慮因素，「我們的貨幣政策決定不會與疫情以及我們是否處於封鎖狀態密切相關」。

針對單日確診數再創新高，紐西蘭財政部長Grant Robertson在稍早前表示，政府有足夠資金應對這一波疫情，紐西蘭經濟「具有令人難以置信的韌性」。

紐西蘭央行首席經濟學家Yuong Ha周一曾表示，此時這一波疫情並未改變經濟前景。