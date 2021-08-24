指揮中心宣布8月24日起至9月6日止維持二級疫情警戒，24日起開放同住親友聚餐限制鬆綁，桃園市衛生局表示，民眾只要拿出同住證明就可以要求餐廳拿掉隔板、梅花座及共食，同住證明如帳單地址、郵寄地址等。二級警戒以來尚無餐廳因未達防疫標準挨罰，不過目前警察局有移交5個案件，衛生局仍在認定是否裁罰。

謝姓民眾疑惑地直呼，「同住證明要拿什麼？戶籍謄本嗎？吃個飯也太麻煩」；陳姓民眾也認為，吃個飯要拿同住證明太麻煩，不過既然疫情還在延燒，還是繼續按規定使用防疫隔版、梅花座等較為安全，自己也能比較安心。

衛生局食品檢驗科科長薛惠文指出，同住親友在外用餐只要提出證明就能去防疫隔板、不需梅花座，要拿出，若民眾在外用餐遇到稽查時，需向稽查人員提出同住證明，會先以輔導為主，但倘若確有違規事實，將開罰3000元至1.5萬元。

談及同住證明要如何提供？薛惠文說，先前桃園有5人群聚遭檢舉，當時警察跟著5人返回住處，5人用家中的衣服去證明是同住家人，不過不用這麼麻煩，可以請附近鄰居證明，或是提出身分證、郵件及帳單的收件地址，即能證明為同住家人。

薛惠文表示，三級警戒期間開罰7件違規營業，目前僅有2件已繳完罰款，另有2件提起訴願，1件已撤裁處、1件仍在訴願中，而二級警戒期間並無開罰案例，不過警察移交的餐廳違規防疫案件有5件，目前還在認定中。