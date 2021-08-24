大陸本輪疫情整體呈現降溫態勢，22日大陸31個省市無新增本土確診病例，23日僅新增1例本土病例。中國工程院院士張伯禮指出，8月底拐點就要到來，疫情可得到完全的緩解。

目前北京中風險地區清零、鄭州無高風險地區、大陸多個封控管理區域解封，有序恢復正常生產生活秩序。

就目前的防疫成果來看，本輪疫情是否已迎來拐點？陸媒健康時報報導，張伯禮表示，現在形勢大好，完全緩解不是沒有可能。

至於中秋節和大陸國慶節即將到來，很多人關心能否在節日期間正常出行？張伯禮提醒，「在嚴格管控的情況下適當放開，中秋和十一可正常出行。」

他強調，一定要吸取這次懈怠導致的教訓，現在還沒到完全解除風險的時候，防疫不能懈怠，「目前這次疫情就是防控懈怠造成的，是人為的疏忽導致的，所以在抗擊疫情的相持階段，全社會還是要克服焦躁情緒，堅持嚴防死守」。

張伯禮提醒，對於疫情的防控來說，個人要做好防護，一些開放場所也要盡到防護責任，如果出現懈怠，類似人為導致的局部暴發很可能還會發生。