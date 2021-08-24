除發行套票外，觀傳局也舉辦創意遊程影片徵選，第一名可獨得5萬元。（黃婉婷攝）

上山避暑趁現在！疫情趨緩，各景點遊客回籠，台北市小9公車「北投竹子湖線」也逐漸恢復人氣，北市觀傳局為推廣在地旅遊，即起舉辦創意遊程影片徵選，總獎金高達10萬，第一名更能獨得5萬。此外還首度與當地店家合作，推出3款限量套票，綁定伴手禮及優惠折扣，即起於官網限量開賣。

北投竹子湖線為北市旅遊熱門路線，串連北市知名景點北投溫泉區與陽明山竹子湖，沿線能一探珍貴地熱地質景觀、溫泉，享受山水翠綠景色的同時，還能聽見陽明山台北樹蛙、臺灣藍鵲、陽明山暮蟬、五色島等生物鳴叫聲。

受到疫情衝擊，北投竹子線搭乘人次驟減，疫情趨緩後才又緩步回升。觀傳局表示，為吸引民眾重返觀光聖地、發掘創新玩法，特別舉辦「創意遊程影片徵選」活動，影片內須結合該線2站點與周邊景點元素，規畫最具創意的旅遊路線，並剪成3分鐘以內的遊程推薦影片。

活動時間為即日起至10月11日，投稿地點在活動（https：／／www.beitou-zhuzihu.com.tw），第一名獎金5萬元，共錄取優勝者及佳作各3名，活動總獎金超過10萬元。

觀傳局今年也聯手大南客運及北投特色店家，推出3款、限量99元的超值套票，每款價值超過300元，再以3折優惠方式下殺促銷，每款套票都包含小9公車一日乘車券、飲料兌換券及北投伴手禮兌換券，如硫磺磚與桶柑醬、繡球花玻璃杯或無土栽培瓶盆栽等好禮，憑套票更享有超過22間在地店家的優惠折扣，民眾可至活動官網選購數量有限，售完為止。

此外，觀光傳播局也與旅遊社合作推出「入住送套票」方案，即日起至12月31日，民眾於雄獅旅遊訂房網站，訂房入住台北市指定飯店，即可獲得好行套票。