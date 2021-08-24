南投縣陳姓婦人於2018年間，騎機車行經南投市千秋路，卻因路面有約2公分高度落差，且該處損壞嚴重，導致陳女失去平衡、自撞交通號誌桿而受重傷，經送醫不治。陳女家人認為是路面不平害她摔車死亡，提出國賠640多萬，台中高分院判決南投縣府應賠償552萬多元。

判決指出，陳姓婦人原本在南投縣警察局擔任工友，2018年12月5日早上7時許，她騎機車經過南投市千秋路附近，卻因為道路路面有長190公分、寬15公分的毀損，且高度落差約2公分，害得陳女摔車並撞上交通號誌桿，導致她右胸血胸、腹腔挫傷合併腹腔內出血及小腸橫斷，送醫後仍因傷重於當天中午不治。

陳婦家人認為，她是因為道路不平整才會摔車死亡，南投縣政府應負起管理缺失之責，因而提起國家賠償，要求支付陳婦喪葬費、其夫與3個兒子的精神撫慰金，以及陳婦平時協助照顧中風的張姓丈夫，因她死亡，其夫必須入住護理之家的相關費用，總計640餘萬元。

縣府雖辯稱，陳婦發生事故的地點是一處右彎路口，她原本是打算超越前方車輛，因剎車不及才會失控摔車，該起事故發生非因公有設置或管理缺失導致，且陳婦抽血檢測酒測值達5.55mg／dL，事故現場圖也無法確定她當時是行經破損路段，陳婦自己也有疏失。

但現場目擊證人指證，陳婦機車倒地前未與其他車輛發生碰撞；且經酒測值換算，血液中酒精濃度5.55mg／dL換算成呼氣值僅0.0055％，不足以推斷她事故前有喝酒。法官認為陳婦應是失去平衡才摔車，與道路破損情況有關，判南投縣府應賠償其3個兒子各140萬多元、其夫131萬餘元。