雲林縣警察局斗六分局8月19日會同新北市警察局海山分局、農委會動植物防疫檢疫局等單位在新北市新莊區查獲犯嫌鄧姓母女走私越南「感染非洲豬瘟」豬肉製品案件，警政署今（24日）責由警政署駐區督察黃世吉及雲林縣警察局局長朱宗泰頒贈慰勉金，鼓勵工作士氣。

警政署指出，為杜絕非洲豬瘟，動員全國警力自8月22日起徹夜清查上、中、下游通路業者、商店、小吃店等，全台計清查1000多個處所，以免養豬產業鏈遭受嚴重衝突。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，目前國內均聚焦於抗疫作戰工作，少數投機分子乘機從事不法活動牟利，原訂所有取締不法的專案計畫均不會因疫情停步，持續推動以維地方治安穩定。

朱宗泰說，養豬產業鏈是雲林縣最大畜產業，縣長張麗善相當重視，早於外國疫情嚴竣時期即要求縣府相關局處著手規畫處置作為，警察局也會全力配合縣長政策，聯合縣府相關局處防範非洲豬瘟疫情擴散。