台灣民意基金會今(24日)公布的最新民調顯示，有4成5的民眾贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，贊同者比不贊同者多3.8個百分點；但台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與去年5月相比，當時20到24歲以下族群有9成3力挺蔡總統，如今只剩下4成7。台北市議員徐巧芯直言，年輕人對蔡英文態度大翻轉，和蔡政府的疫苗政策高度相關。

徐巧芯今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，為何這次20幾歲的年輕人對蔡英文的民調整個下滑，她民調最高的時候年輕人的支持倒到9成多，現在是回到正常的情況，4成多左右，而為什麼年輕人不能接受蔡英文的疫苗政策？因為打不到，以及告訴大家有疫苗但卻沒有選擇，只有高端，現在要入伍的新兵也很怕，本來不用快篩和打疫苗，「兩個都不想要怎麼辦？有點被國家霸凌感覺」。

徐巧芯指出，不只是年輕人，連民進黨的支持者都一樣，因為民進黨的支持者應該不會只有5%，但登記高端的人只有5%，「蔡英文去當代言人，我看到很多側翼、網紅第一天就去打，可是我在想，他們的人數人真的那麼多嗎？從數據上看就是那5%，沒有再增加」，民進黨在網路上有很多網紅、側翼、1450，都是在造一個勢，讓你以為大家都是這樣想，民調才是真的準確的。

徐巧芯認為，有沒有去預約，甚至去施打高端疫苗，那才是民眾有沒有真正對疫苗投下信任票最好的展現，而不是臉書上有多少名人跑去打，為何年輕人對蔡英文支持度大翻轉？和疫苗政策至少有90%以上的相關性。