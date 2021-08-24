TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》不畏疫情照常舉辦，22日準決賽誕生12強佳麗，其中呼聲高的梁允瑜卻在首回合出局，事後她在IG寫千字長文大吐苦水，認為落選原因跟不雅片有關。

梁允瑜是香港城市大學校花，臉蛋姣好、身材勻稱，登場就備受矚目，一路過關斬將殺進複試，被視為港姐熱門候選人，未料在準決賽首輪就被刷下來，讓梁允瑜錯愕又不甘心，昨（23日）在IG坦言：「我自己當刻也呆了，心想是還在rehearsal（彩排）嗎？落選原因當然我也很想知道，但我覺得也可能是因為自己的一段過去。」

原來6月中網路瘋傳兩段神似梁允瑜的爆粗口影片，拿著魚蛋咬牙切齒地痛罵前男友，「我跟你講，我這輩子最黑、最不幸運就是認識你，我好後悔和你一起，一定有報應，X你老X，吃X啦你」、「你這樣沒品嗎？你這樣犯X行嗎？喂，其實我和你一起真是不開心，即使我跟別人一起，也比跟你在一起更開心，我和你講，你比第一個傷我更深！你什麼時候X街X？」引發爭議，當時她沒多加說明，直到落選港姐後，終於一吐來龍去脈。

「由粗口片段流出以來 我都一直沒有解釋過，我相信每個人都有經歷過分手，而我從來是一個感情行先的女生，三年前，我曾經也為愛情弄得失去自我，為了對方不介意把自己放到很低的位置，如寵物般順從去討好對方，介手、食藥自殺、死去活來的挽留對方。這段不健康的關係，把我整個人扭曲了，直到被分手，身邊的朋友陪伴我喝酒解愁，喝醉了說了粗口去發洩，朋友也錄低了來取笑我喝醉後的搞笑行為，post了上story。我酒醒後看到覺得自己很醜也匆忙叫朋友刪除了，直到新聞報導，其實我自己忘了有這一段片。」

梁允瑜感嘆因為這兩段片，外界已把她定罪，不禁喊冤誰年輕沒犯過錯，何況是三年前當大學生時，不明白為何能拿以前的事評斷她的人格及否定一切，還要概括承受被抹黑的委屈。梁允瑜表示自己已在賽中盡全力所以無憾，落選也是一種解脫，不用再受到人身攻擊及惡意批評，這些都給她很大的壓力，「現在的我反而覺得輕鬆自在，終於可以做回真正的自己，終於可以不再被困於別人對我設定的規範，我相信這裏並不是我終點，雖然事與願違，但我相信上天會有更好的安排。」

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