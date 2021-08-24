56歲陸姓網路作家昨（23）日打高端疫苗後，今（24）日上午死亡。對此，資深媒體人趙少康表示，此事件聞之令人心酸，他呼籲在查清楚死因之前，應全面停止高端施打。

56歲的馬來西亞籍陸姓作家昨（23日）打完高端疫苗回家後，就表示身體有些不適，直到深夜還是睡不著覺，家人今（24日）早發現他遲遲沒有起床，進入房間查看才發現他已經沒有呼吸心跳。家屬表示，他是有高血壓的病史，並沒有其他的身體疾病。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日於疫情記者會中表示，目前初步判定，可能有心肌梗塞可能性，但因為是到院前死亡，須由司法相驗，由檢察官做判定。陳時中也說，「我們不會因為這樣，而停止施打高端。」

資深媒體人趙少康今（24）日下午在臉書表示，陸姓作家留下兩個孩子，聞之令人心酸。是否因昨日打高端而猝死，目前無法確知，但高端沒有經過三期人體試驗，加上一例死亡，因此他呼籲，在沒有確實查清楚陸姓作家死因之前，應全面停止高端施打，避免發生更多意外與不幸事件。