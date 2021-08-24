針對英國擬在7大工業國集團（G7）會議提議制裁塔利班，中國外交部發言人汪文斌今天表態，指美國及盟友應汲取歷史教訓，更不應讓個別國家犯錯，動輒制裁施壓解決不了問題。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌說，阿富汗是獨立的主權國家，美國及其盟友應當汲取歷史教訓，在涉阿富汗問題上深刻反思，慎重行事。

他提到，國際社會應鼓勵和推動阿富汗局勢朝積極方向發展，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主發展能力。動輒制裁施壓的作法解決不了問題，只會適得其反。

汪文斌又說，中方認為，國際社會在推動阿富汗局勢平穩過渡和國家重建進程的同時，也有必要思考如何防止「打著民主旗號對他國進行軍事干涉」的行徑再次發生。我們不應讓個別國家犯錯，卻讓阿富汗人民和國際社會，特別是地區國家買單的悲劇一再上演。

消息人士今天向路透社表示，英國計劃24日在G7召開視訊會議討論阿富汗危機時，敦促各國領袖考慮對塔利班祭出新制裁。

根據一名匿名英國政府官員和另一位西方外交人員說法，G7輪值主席國英國認為，塔利班若侵犯人權、包庇武裝組織，G7就應該考慮祭出經濟制裁，扣下援助。