法新社報導，塔利班（Taliban）掌權後，許多販售阿富汗手工織品的外國商人開始擔心合作夥伴的人身安全，且強硬派政府很可能因他們與西方的聯繫而予以威脅。

根據世界貿易組織（WTO），阿富汗地毯是阿國主要大宗商品，也是第二大非農業出口品。由於塔利班在阿富汗的掌權，將對與西方有聯繫的人帶來威脅，販賣阿國鮮豔手織地毯以及吹製玻璃的海外公司擔心起他們的供應商。

英國商人威爾修（James Wilthew）與阿富汗地毯編織者和賣家建立了緊密關係。他在北英格蘭約克郡（Yorkshire）赫布登大橋（Hebden Bridge）的店裡販售地毯，他預估自己的阿富汗地毯專賣店養活了約200個家庭。

威爾修是英國皇家空軍（RAF）前軍官，2004年於阿富汗服役，曾參與意在協助發展計畫的英國地方重建小組（Provincial Reconstruction Team)。

他現正力圖協助當地聯絡人趕緊搭機撤出，他相信這些人士可能因與該地區前北約（NATO）基地有關係而遭塔利班鎖定。

威爾修向法新社（AFP）表示，「因此，他們現在正面臨立即危險」，而他們也不符合英國政府的撤離條件。

當被問及伊斯蘭強硬派會否因他的英國軍事背景而鎖定與其合作的人，威爾修回答：「會，當然會。我不太確信塔利班會接受這些事情。」

威爾修還說，「在塔利班政權下，那項交易（織品）會持續，他們需要來自那項生意的稅收與就業。這是他們的出口商品，他們收入也是這樣而來」。

大部分阿富汗地毯都透過鄰國巴基斯坦出口，但威爾修比較特別，能直接與阿國境內手工業者和貿易商進行交易。他強調：「我不擔心從阿富汗取得地毯。那不成問題，問題是我朋友（的安危）。」

另一個販售阿富汗工藝品的高端公司是位於倫敦的Ishkar。該公司品牌創意總監賽門（Electra Simon）表示，她每天都會與阿富汗人聯繫，「幾乎所有人都想離開」。

賽門表示，「我們會盡可能持續與阿富汗人合作，前提是不讓他們面臨風險」。她和威爾修都表示，當地情況還太過不穩難以預測，接下來幾週事態會逐漸明朗。